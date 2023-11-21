【香港時事】スイス時計協会が２１日発表した統計によると、１０月のスイスから香港への時計の輸出額は前年同月比１７．４％増の１億９２１０万スイスフラン（約３２０億円）だった。
主要輸出先６カ国・地域で最も伸びが大きかったのは中国で、２４．３％増。英国が７．７％…
香港向けスイス時計、１７．４％増 １０月輸出額
【香港時事】スイス時計協会が２１日発表した統計によると、１０月のスイスから香港への時計の輸出額は前年同月比１７．４％増の１億９２１０万スイスフラン（約３２０億円）だった。
主要輸出先６カ国・地域で最も伸びが大きかったのは中国で、２４．３％増。英国が７．７％…
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