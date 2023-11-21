両親の自殺を手助けしたとして、自殺ほう助罪に問われた歌舞伎俳優の市川猿之助（本名・喜熨斗孝彦）被告（４７）を懲役３年、執行猶予５年とした有罪判決が確定した。東京地裁が２１日、明らかにした。確定は２０日付。

「弱さ自覚し、懸命に生きる」 猿之助被告