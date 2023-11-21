市川猿之助被告の有罪確定 両親への自殺ほう助―東京地裁
2023年11月21日16時23分
両親の自殺を手助けしたとして、自殺ほう助罪に問われた歌舞伎俳優の市川猿之助（本名・喜熨斗孝彦）被告（４７）を懲役３年、執行猶予５年とした有罪判決が確定した。東京地裁が２１日、明らかにした。確定は２０日付。
市川猿之助被告の有罪確定 両親への自殺ほう助―東京地裁
2023年11月21日16時23分
両親の自殺を手助けしたとして、自殺ほう助罪に問われた歌舞伎俳優の市川猿之助（本名・喜熨斗孝彦）被告（４７）を懲役３年、執行猶予５年とした有罪判決が確定した。東京地裁が２１日、明らかにした。確定は２０日付。
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