島津製作所は２１日、子会社の島津ダイグノスティクス（東京）が新生児の先天性異常を発見する「新生児スクリーニング検査」で使うＰＣＲ試薬キットを国内の検査機関向けに２２日から販売すると発表した。試薬キットを使い、新生児の血液から重症複合免疫不全症（ＳＣＩＤ）とＢ細胞欠損症（ＢＣＤ）、脊髄性筋萎縮症（ＳＭＡ）を見つけることができる。