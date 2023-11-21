幹線道路などの避難指示解除 福島・富岡で３０日―政府決定
2023年11月21日15時43分
政府の原子力災害対策本部（本部長・岸田文雄首相）は２１日、福島県富岡町で帰還困難区域に指定されたままの地区内にある幹線道路や墓地などの避難指示を３０日に解除すると正式決定した。沿道の住宅地などには居住できないままだが、県内６町村に設定された「特定復興再生拠点区域」（復興拠点）の避難指示は全て解除となる。
幹線道路などの避難指示解除 福島・富岡で３０日―政府決定
2023年11月21日15時43分
政府の原子力災害対策本部（本部長・岸田文雄首相）は２１日、福島県富岡町で帰還困難区域に指定されたままの地区内にある幹線道路や墓地などの避難指示を３０日に解除すると正式決定した。沿道の住宅地などには居住できないままだが、県内６町村に設定された「特定復興再生拠点区域」（復興拠点）の避難指示は全て解除となる。
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