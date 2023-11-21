日産も米工場で賃上げ １月から１０％―報道
2023年11月21日12時21分
【ニューヨーク時事】日産自動車が米工場の従業員の賃金を来年１月から１０％引き上げることが２０日、分かった。米メディアが報じた。日本勢ではトヨタ自動車やホンダに続く動き。全米自動車労組（ＵＡＷ）による大手３社「ビッグスリー」との労使交渉で、大幅賃上げが実現したことが影響した格好だ。
報道によると、賃上げの対象は米生産部門などで働く約９０００人で、１月８日から実施する。階層別の賃金制度も廃止する。
日産も米工場で賃上げ １月から１０％―報道
2023年11月21日12時21分
【ニューヨーク時事】日産自動車が米工場の従業員の賃金を来年１月から１０％引き上げることが２０日、分かった。米メディアが報じた。日本勢ではトヨタ自動車やホンダに続く動き。全米自動車労組（ＵＡＷ）による大手３社「ビッグスリー」との労使交渉で、大幅賃上げが実現したことが影響した格好だ。
報道によると、賃上げの対象は米生産部門などで働く約９０００人で、１月８日から実施する。階層別の賃金制度も廃止する。
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ウォール・ストリート・ジャーナル