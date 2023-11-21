日産も米工場で賃上げ １月から１０％―報道
2023年11月21日12時21分
【ニューヨーク時事】日産自動車が米工場の従業員の賃金を来年１月から１０％引き上げることが２０日、分かった。米メディアが報じた。日本勢ではトヨタ自動車やホンダに続く動き。全米自動車労組（ＵＡＷ）による大手３社「ビッグスリー」との労使交渉で、大幅賃上げが実現したことが影響した格好だ。
報道によると、賃上げの対象は米生産部門などで働く約９０００人で、１月８日から実施する。階層別の賃金制度も廃止する。
日産も米工場で賃上げ １月から１０％―報道
2023年11月21日12時21分
【ニューヨーク時事】日産自動車が米工場の従業員の賃金を来年１月から１０％引き上げることが２０日、分かった。米メディアが報じた。日本勢ではトヨタ自動車やホンダに続く動き。全米自動車労組（ＵＡＷ）による大手３社「ビッグスリー」との労使交渉で、大幅賃上げが実現したことが影響した格好だ。
報道によると、賃上げの対象は米生産部門などで働く約９０００人で、１月８日から実施する。階層別の賃金制度も廃止する。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
日産も米工場で賃上げ １月から１０％―報道(11/21 12:21)
円相場、１４７円７１～７２銭 ２１日正午現在(11/21 12:06)
〔東京外為〕ドル、１４７円後半 １カ月半ぶり、円売りポジション解消（２１日正午）(11/21 12:02)
４９円安の３万３３３８円２９銭 ２１日午前の平均株価(11/21 11:44)
地域経済応援へ商談会 全国の信金が中小企業支援―東京(11/21 11:34)
代理店取り消しへ聴聞 ビッグモーターは欠席―金融庁(11/21 11:16)
円相場、１４８円３８～３９銭 ２１日午前９時現在(11/21 09:09)
所得減税、野党追及強める 岸田首相防戦、いら立つ与党(11/21 07:04)
中国、１０月にガリウム輸出 規制以降で初(11/20 22:49)
コスモ、臨時総会検査役に弁護士 中立的な調査で(11/20 20:10)
ＵＳＪ、クリスマスツリー点灯 ４年ぶりショー「にぎわい戻った」(11/20 20:10)
ＪＡＭ、ベア１万２０００円要求へ 過去最高―２４年春闘(11/20 19:01)
基金見直し、首相指示へ ２２日、デジタル行革会議(11/20 18:43)
ビッグモーター、２１日も欠席 行政処分前の聴聞―金融庁(11/20 18:42)
支持率低下は「不思議」 岸田政権の政策を評価―十倉経団連会長(11/20 18:41)
現役負担減へ診療報酬下げを 財政の「平時回帰」提言―財政審建議(11/20 18:24)
男性用化粧品、今後の成長に期待 岡部資生堂副社長(11/20 18:13)
東京海上ＨＤ、物流効率化の新会社設立 運送業者の現状を可視化(11/20 18:08)
りそなＨＤ傘下４行、手形・小切手発行終了へ(11/20 18:06)
日本公庫、スタートアップ紹介で中小のデジタル化支援(11/20 18:04)
「とをしや」創業は１８４７年 買収する薬局チェーン―ウエルシアＨＤ(11/20 17:39)
生田正治氏死去、８８歳 初代郵政公社総裁(11/20 17:36)
「クロネコ」貨物機お目見え ２４年問題対応で来年４月運航(11/20 17:35)
トラストバンク、地場産品の販路拡大支援 帯広信金と連携(11/20 17:30)
円相場、１４８円９０～９１銭 ２０日午後５時現在(11/20 17:15)
ホンダ、ＧＳユアサの第三者割当を引き受け ＥＶ電池強化、保有比率４．８９％に(11/20 17:08)
麻布台ヒルズにエコ店舗 ファミマ、看板に端材デニム(11/20 17:06)
就職、業界より勤務地 内定企業への応募理由―リクルート調査(11/20 16:52)
電鉄各社、関西で万博ラッピング電車 ３０日から運行(11/20 16:44)
東京株、一時バブル後高値 ３３年ぶり、好業績が支え(11/20 16:34)
ビジネスワイヤ
PR TIMES