【クアラルンプール時事】マレーシア国営ベルナマ通信によると、台湾の不動産仲介業大手の信義房屋は、英国に拠点を置く世界的ホテルチェーンのインターコンチネンタル・ホテルズ・グループ（ＩＨＧ）と提携し、サバ州コタキナバル近郊で１０億リンギ（約３２０億円）規模の五つ…
台湾企業、コタキナバル近郊で高級リゾート開発 インターコ…
【クアラルンプール時事】マレーシア国営ベルナマ通信によると、台湾の不動産仲介業大手の信義房屋は、英国に拠点を置く世界的ホテルチェーンのインターコンチネンタル・ホテルズ・グループ（ＩＨＧ）と提携し、サバ州コタキナバル近郊で１０億リンギ（約３２０億円）規模の五つ…
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