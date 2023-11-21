２１日午前８時１５分ごろ、福岡県宇美町の路上で、軽自動車が登校中だった高校生らの列に突っ込んだ。複数人が負傷したといい、県警粕屋署が詳しい状況を調べている。



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同署によると、はねられたのは女子高校生５人と会社員の男性１人とみられる。うち女子生徒１人が病院に搬送されたが、全員意識はあるという。