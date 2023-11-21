高校生の列に車突っ込む 複数が負傷か―福岡県宇美町
2023年11月21日10時07分
２１日午前８時１５分ごろ、福岡県宇美町の路上で、軽自動車が登校中だった高校生らの列に突っ込んだ。複数人が負傷したといい、県警粕屋署が詳しい状況を調べている。
イスラエル大使館前、車突っ込む 機動隊員けが、右翼の男逮捕―警視庁
同署によると、はねられたのは女子高校生５人と会社員の男性１人とみられる。うち女子生徒１人が病院に搬送されたが、全員意識はあるという。
高校生の列に車突っ込む 複数が負傷か―福岡県宇美町
2023年11月21日10時07分
２１日午前８時１５分ごろ、福岡県宇美町の路上で、軽自動車が登校中だった高校生らの列に突っ込んだ。複数人が負傷したといい、県警粕屋署が詳しい状況を調べている。
イスラエル大使館前、車突っ込む 機動隊員けが、右翼の男逮捕―警視庁
同署によると、はねられたのは女子高校生５人と会社員の男性１人とみられる。うち女子生徒１人が病院に搬送されたが、全員意識はあるという。
関連記事
こんな記事も
社会用語
社会
高校生の列に車突っ込む 複数が負傷か―福岡県宇美町(11/21 10:07)
光るカタツムリ８０年ぶり発見 世界２例目、タイで５種―中部大など(11/21 06:31)
拿捕船と通信途絶 フーシ派が映像公開(11/21 06:28)
１８億円相当差し押さえ 楽天モバイル事件で―東京国税局(11/21 00:25)
警官に拳銃２発、男を再逮捕へ 人質立てこもり、殺人未遂容疑―埼玉県警(11/21 00:11)
日本人７人拘束、特殊詐欺関与か 首都で家宅捜索―マレーシア警察(11/20 23:34)
日本への津波影響なし パプアニューギニアの噴火で―気象庁(11/20 23:30)
宝塚音楽学校、理事長交代へ(11/20 22:26)
製造会社に販売停止命令 「大麻グミ」で立ち入り検査―麻薬取締部(11/20 22:19)
組織風土改革へ年内にも新組織 具体策提言―団員急死で宝塚(11/20 22:10)
エホバ信者の子、９割体罰被害 輸血拒否カードも８割、弁護団調査(11/20 22:09)
仙台の販売店にも立ち入り 大麻グミ問題で麻薬取締部(11/20 21:02)
建て替え要件「４分の３」に緩和 老朽マンションの決議―法制審要綱案(11/20 20:29)
新種「セキジュウジクラゲ」発見 伊豆諸島の海底カルデラで―海洋機構(11/20 20:27)
朝銀西信組元支店長を逮捕 横領容疑、被害２．５億円か―大分県警(11/20 20:22)
企業にテレワーク努力義務 育児両立支援で見直し案―厚労省(11/20 20:15)
林道の車内外に４遺体 練炭自殺か―埼玉・秩父(11/20 19:57)
海保無人機拠点、北九州空港移転 青森から２４年度末までに、政府方針(11/20 19:56)
盗撮容疑で内閣府職員逮捕 女子高校生を通勤途中に―神奈川県警(11/20 19:33)
巡査自殺、賠償金支払いへ パワハラ認める―岩手県警(11/20 19:23)
志賀町長、加重収賄容疑で再逮捕 業者から現金２０万円―石川県警(11/20 19:10)
近藤孝男氏死去（名古屋大名誉教授・生物学）(11/20 18:48)
私人逮捕系ユーチューバー逮捕 「ガッツｃｈ」覚醒剤所持教唆疑い―警視庁(11/20 18:38)
現役負担減へ診療報酬下げを 財政の「平時回帰」提言―財政審建議(11/20 18:24)
両陛下、皇宮警察演奏会に ７０周年記念、上皇ご夫妻らも―皇居(11/20 18:22)
５点の衣類は「犯行着衣」 検察側、再び主張―袴田さん再審第３回公判・静岡地裁(11/20 18:18)
処理水の３回目放出終了 ４回目は年明け以降に―東電(11/20 18:18)
前川元議員、罰金確定へ 公示前に文書送付、公選法違反―最高裁(11/20 18:12)
博報堂側、受注調整認める 「独禁法違反か慎重判断を」―五輪談合初公判・東京地裁(11/20 17:25)
低所得者２６００万人に軽減措置 少子化財源の医療保険料上乗せ―こども家庭庁(11/20 15:59)