女子ゴルフの最新世界ランキングが２０日付で発表され、畑岡奈紗は１７位で前週から一つ上がった。山下美夢有は２２位、古江彩佳は２４位、笹生優花は２７位。西郷真央が八つ上げて４３位に浮上した。

１位はリリア・ブ（米国）。 （時事）