首相動静（１１月２１日）
2023年11月21日09時12分
午前７時１４分、公邸発。同１５分、官邸着。同１６分から同１８分まで、報道各社のインタビュー。
午前８時４６分、官邸発。同４８分、国会着。同４９分、衆院第１委員室へ。同５８分、衆院予算委員会開会。
首相動静（１１月２１日）
2023年11月21日09時12分
午前７時１４分、公邸発。同１５分、官邸着。同１６分から同１８分まで、報道各社のインタビュー。
午前８時４６分、官邸発。同４８分、国会着。同４９分、衆院第１委員室へ。同５８分、衆院予算委員会開会。
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