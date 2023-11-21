岸田首相「安保理決議違反」と非難 北朝鮮「人工衛星」打ち上げ通告
2023年11月21日07時29分
岸田文雄首相は２１日、北朝鮮の「人工衛星」打ち上げ通告に関し、「弾道ミサイル技術を使用するなら、国連安全保障理事会決議違反だ」と非難した。首相官邸で記者団の質問に答えた。
岸田首相「安保理決議違反」と非難 北朝鮮「人工衛星」打ち上げ…
2023年11月21日07時29分
岸田文雄首相は２１日、北朝鮮の「人工衛星」打ち上げ通告に関し、「弾道ミサイル技術を使用するなら、国連安全保障理事会決議違反だ」と非難した。首相官邸で記者団の質問に答えた。
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