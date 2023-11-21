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２１日の朝刊（都内最終版）☆１

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２１日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年11月21日07時01分

【１面トップ】
〔朝日〕チャットＧＰＴ　職業に性別偏見　宇宙飛行士は男性的、看護師は女性的　朝日新聞分析
〔毎日〕地獄と天国　隔てる門　ガザ・エジプト側検問所　数百メートル先は戦場　空爆・飢え・転がる遺体
〔読売〕ＥＶ補助　普及策も評価　メーカーで差　充電設備など　来年度
〔日経〕非製造業を１５年ぶり逆転　製造業の利益　４～９月　円安や生産回復　上方修正額、最大に
〔産経〕食料は水と２、３個の木の実　ラファ検問所　ガザ避難民の悲痛な声
〔東京〕続く悪意「争い終わらず」　池袋暴走　裁判終了後に「殺害予告」　松永さん　誹謗中傷に苦悩
【共通ニュース】
◆「地下トンネル」動画　応酬　イスラエル「証拠」　ガザ側否定
◆アルトマン氏　ＭＳに　オープンＡＩ・ＣＥＯ解任
◆旧統一教会の被害者救済　自公国、法案共同提出へ　立憲案・維新案…割れる野党
◆生田正治氏死去　８８歳　郵政公社初代総裁
◆エホバ　むち打ち９２％体験　元２世信者ら５６０人調査　弁護団「組織的関与」　教団は否定
◆宝塚音楽学校　理事長退任へ　兼任の阪急阪神ＨＤ・角会長▽歌劇団、４００人聞き取り　劇団員らの稽古・上下関係
◆大麻グミ　規制薬物に　あすにも指定へ　類似成分　いたちごっこ懸念（続）

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