【１面トップ】

〔朝日〕チャットＧＰＴ 職業に性別偏見 宇宙飛行士は男性的、看護師は女性的 朝日新聞分析

〔毎日〕地獄と天国 隔てる門 ガザ・エジプト側検問所 数百メートル先は戦場 空爆・飢え・転がる遺体

〔読売〕ＥＶ補助 普及策も評価 メーカーで差 充電設備など 来年度

〔日経〕非製造業を１５年ぶり逆転 製造業の利益 ４～９月 円安や生産回復 上方修正額、最大に

〔産経〕食料は水と２、３個の木の実 ラファ検問所 ガザ避難民の悲痛な声

〔東京〕続く悪意「争い終わらず」 池袋暴走 裁判終了後に「殺害予告」 松永さん 誹謗中傷に苦悩

【共通ニュース】

◆「地下トンネル」動画 応酬 イスラエル「証拠」 ガザ側否定

◆アルトマン氏 ＭＳに オープンＡＩ・ＣＥＯ解任

◆旧統一教会の被害者救済 自公国、法案共同提出へ 立憲案・維新案…割れる野党

◆生田正治氏死去 ８８歳 郵政公社初代総裁

◆エホバ むち打ち９２％体験 元２世信者ら５６０人調査 弁護団「組織的関与」 教団は否定

◆宝塚音楽学校 理事長退任へ 兼任の阪急阪神ＨＤ・角会長▽歌劇団、４００人聞き取り 劇団員らの稽古・上下関係

◆大麻グミ 規制薬物に あすにも指定へ 類似成分 いたちごっこ懸念（続）