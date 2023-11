デラウェア州ウィルミントン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- アパレルおよびパーソナルケア業界向けに革新的で持続可能な繊維および技術ソリューションを開発する世界的リーダーであるザ・ライクラ・カンパニーは、ゲーリー・スミスを2023年11月27日付けで最高経営責任者(CEO)に任命したと発表しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231120530341/ja/

The LYCRA Company announces industry veteran Gary Smith as new chief executive officer. (Photo: Business Wire)