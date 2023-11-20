【ニューヨーク時事】週明け２０日午前のニューヨーク外国為替市場では、海外市場で進んだ円買い・ドル売りの流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４８円台半ばに上昇している。午前９時現在は１４８円４５～５５銭と、前週末午後５時比１円１１銭の大幅な円高・ドル安。