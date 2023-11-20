ウクライナ訪問中の辻清人外務副大臣と岩田和親経済産業副大臣は２０日（日本時間同）、首都キーウでシュミハリ首相と面会し、来年２月１９日に東京で開く日ウクライナ経済復興推進会議に向けて意見交換した。日本外務省が発表した。

辻氏は、企業関係者が同行した今回の訪問について、「復旧・復興支援への日本企業の関与をさらに深める上で重要だ」と説明。シュミハリ氏は「日本の役割に期待しており、引き続き連携していきたい。両国の企業間の協力が強化されることも期待している」と述べた。