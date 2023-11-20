辻外務副大臣、ウクライナ首相と面会 復興へ意見交換
2023年11月20日22時03分
辻外務副大臣、ウクライナ首相と面会 復興へ意見交換
2023年11月20日22時03分
こんな記事も
政治用語
政治
旧統一教会、救済法案共同提出へ ２４日にも審議開始、立民とも協議―自公国(11/20 22:17)
辻外務副大臣、ウクライナ首相と面会 復興へ意見交換(11/20 22:03)
日キルギス、国際秩序維持で連携 岸田首相「地政学的に重要」(11/20 22:00)
ガザ「人道的休止」で一致 日英外相が電話会談(11/20 21:54)
自民派閥資金疑惑、政権を直撃 岸田首相「適切に対応」、野党追及へ(11/20 20:31)
岸田首相弔意、政教分離で波紋 政府「前ローマ教皇にも」―池田氏死去(11/20 20:30)
「反イスラエル」で強硬 対決誇示、解決長期化も―イエメン(11/20 20:30)
建て替え要件「４分の３」に緩和 老朽マンションの決議―法制審要綱案(11/20 20:29)
首相動静（１１月２０日）(11/20 19:54)
岸田首相、定額減税「還元そのもの」 ライドシェア、早期導入の方針―補正予算案が審議入り(11/20 19:39)
池田氏死去で哀悼の意 「信頼、尊敬する古い親友」―中国外務省(11/20 19:10)
基金見直し、首相指示へ ２２日、デジタル行革会議(11/20 18:43)
公明の山口代表、結束呼び掛け 池田大作氏死去受け(11/20 17:48)
維新代表、補正予算案を批判(11/20 14:37)
四半期報告書を廃止 改正金商法が成立、金融教育も推進(11/20 13:30)
官報電子化法案が衆院通過(11/20 13:21)
自見地方創生担当相「違法パーティー支出」否定(11/20 12:23)
教団被害救済法案、修正協議へ 自・立が合意―旧統一教会(11/20 11:58)
自民５派聴取「適切に対応を」 パーティー収入過少記載で岸田首相(11/20 11:46)
木原防衛相、トマホーク売却歓迎(11/20 11:32)
機密費で五輪招致、説明避ける 松野官房長官(11/20 11:15)
官房長官、フーシ派を「断固非難」 日本郵船運航船の拿捕(11/20 11:02)
岸田首相の弔意「個人として」 松野官房長官―池田大作氏死去(11/20 11:00)
辻外務副大臣がウクライナ訪問 復興へ意見交換(11/20 09:28)
日本郵船の運搬船を紅海で拿捕 イエメン武装組織、邦人乗員なし(11/20 07:52)
クマ最多、対策追い付かず 耕作放棄地が被害助長―「かわいそう」の声に苦慮も・各自治体(11/20 07:02)
異なる立場も平和願う パレスチナ、イスラエル出身者―ガザの戦闘激化に心痛(11/20 07:01)
日米韓、ミサイル情報即時共有 来月始動、追尾精度が向上(11/20 07:01)
首相動静（１１月１９日）(11/19 22:02)
岸田首相、故池田大作氏を弔問 学会施設で原田会長と面会(11/19 21:46)