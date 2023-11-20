円大幅高、１４８円台前半 ロンドン外為
2023年11月20日21時38分
【ロンドン時事】週明け２０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米感謝祭を週後半に控えて持ち高調整の円買い・ドル売りが進み、１ドル＝１４８円台前半に上昇した。正午現在は１４８円１６～２６銭と、前週末午後４時比１円３５銭の大幅な円高・ドル安。一時１４８円１０銭付近まで値を上げ、１０月３日以来約７週間ぶりの高値水準となった。
円大幅高、１４８円台前半 ロンドン外為
2023年11月20日21時38分
【ロンドン時事】週明け２０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米感謝祭を週後半に控えて持ち高調整の円買い・ドル売りが進み、１ドル＝１４８円台前半に上昇した。正午現在は１４８円１６～２６銭と、前週末午後４時比１円３５銭の大幅な円高・ドル安。一時１４８円１０銭付近まで値を上げ、１０月３日以来約７週間ぶりの高値水準となった。
こんな記事も
国際用語
国際
新内閣、半数強が女性 外相ら留任―スペイン(11/20 22:34)
イスラエル軍、新たに病院包囲 ガザ北部でハマスがゲリラ戦(11/20 22:29)
米国防長官がウクライナ訪問 支援継続を表明(11/20 21:53)
南部に７２万人、トイレは１５０人に一つ 避難施設は過密、国連旗掲げても攻撃―ＵＮＲＷＡ報告(11/20 21:44)
円大幅高、１４８円台前半 ロンドン外為(11/20 21:38)
中国外相、アラブ諸国を支持 ガザ情勢巡り北京で会談(11/20 20:37)
「反イスラエル」で強硬 対決誇示、解決長期化も―イエメン(11/20 20:30)
インド軍撤収を正式要請 「親中派」大統領、印は関係継続模索―モルディブ(11/20 20:29)
池田氏死去で哀悼の意 「信頼、尊敬する古い親友」―中国外務省(11/20 19:10)
独仏伊、ＡＩ規制方針で合意 透明性重視、制裁に慎重―ロイター報道(11/20 18:57)
アルトマン氏、米ＭＳ入り オープンＡＩはＣＥＯ外部起用(11/20 18:53)
「ＵＦＯ」出現で空港業務中断 ３時間超、戦闘機が緊急発進―インド(11/20 18:32)
円、１４８円台後半 ロンドン外為(11/20 18:23)
偵察衛星の打ち上げ中止を 韓国軍、北朝鮮に警告(11/20 16:03)
米ＧＭ傘下のＣＥＯ辞任 無人タクシー事故相次ぎ引責(11/20 14:52)
富豪１％の炭素排出、５０億人に匹敵 国際ＮＧＯ「負担の適正化必要」(11/20 14:27)
アルゼンチン大統領選、右派ミレイ氏が当選確実 親米に転換へ、経済はドル化(11/20 10:43)
アマゾンの森林消失２割減 ５年ぶり１万平方キロ以下―ブラジル(11/20 08:51)
「ハマスのトンネル」内部公開 ガザ最大病院、疑念払拭図る―「人質連行」写真も・イスラエル(11/20 08:32)
日本郵船の運搬船を紅海で拿捕 イエメン武装組織、邦人乗員なし(11/20 07:52)
カーター元米大統領夫人が死去 ９６歳、人権問題に取り組む(11/20 07:14)
異なる立場も平和願う パレスチナ、イスラエル出身者―ガザの戦闘激化に心痛(11/20 07:01)
ウイスキー「マッカラン」４億円 史上最高額で落札―英(11/20 06:38)
ナポレオンの帽子に３億１５００万円 仏(11/20 05:21)
ガザのシファ病院「絶望的」 新生児３１人退避―ＷＨＯ(11/19 23:58)
パレスチナ外相、北京訪問へ(11/19 23:07)
柯氏「最後まで総統候補」 野党一本化協議の破局示唆か―台湾(11/19 21:27)
親ロ派元司令官が出馬に意欲 拘束中で実現不透明―ロシア大統領選(11/19 20:32)
「中国警察とパトロール」で波紋 観光庁トップ発言、首相火消し―タイ(11/19 20:32)
ガザ南部「どこへ逃げれば」 イスラエル軍、攻撃拡大を示唆(11/19 20:31)
ウォール・ストリート・ジャーナル