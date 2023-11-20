【ロンドン時事】週明け２０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米感謝祭を週後半に控えて持ち高調整の円買い・ドル売りが進み、１ドル＝１４８円台前半に上昇した。正午現在は１４８円１６～２６銭と、前週末午後４時比１円３５銭の大幅な円高・ドル安。一時１４８円１０銭付近まで値を上げ、１０月３日以来約７週間ぶりの高値水準となった。