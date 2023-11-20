西武、７位糸川と入団合意 プロ野球・入団交渉
2023年11月20日19時37分
【西武】７位指名の糸川亮太投手（ＥＮＥＯＳ）と契約金２０００万円、年俸９５０万円で入団合意した。（金額は推定）
西武、７位糸川と入団合意 プロ野球・入団交渉
2023年11月20日19時37分
【西武】７位指名の糸川亮太投手（ＥＮＥＯＳ）と契約金２０００万円、年俸９５０万円で入団合意した。（金額は推定）
関連記事
こんな記事も
野球
オリックスの２位河内と仮契約 プロ野球・入団交渉(11/20 20:08)
西武、７位糸川と入団合意 プロ野球・入団交渉(11/20 19:37)
専大西舘「一歩ずつプロに」 ヤクルトと仮契約―プロ野球・入団交渉(11/20 18:56)
負けない外丸、Ｖに導く 慶大・明治神宮野球(11/20 18:54)
ロッテ、５位寺地と契約 プロ野球・入団交渉(11/20 18:49)
青学大、乱れた守備 明治神宮野球(11/20 18:46)
星稜、「考える主将」が決勝打 選手主体の新チームけん引―明治神宮野球(11/20 18:45)
４位石上と仮契約 プロ野球・ＤｅＮＡ(11/20 18:20)
３位滝田と仮契約 プロ野球・広島(11/20 17:57)
作新学院、一歩届かず 明治神宮野球(11/20 16:41)
星稜高、３２年ぶりＶ 慶大は５度目の頂点―明治神宮野球(11/20 16:15)
ロッテの岡、新たに３年契約 プロ野球・契約更改(11/20 16:14)
ヤクルトの並木は１５００万円 プロ野球・契約更改(11/20 14:43)
欧州代表と来年３月対戦 侍ジャパン(11/20 12:03)
右腕ノラと７年契約 米大リーグ・フィリーズ(11/20 08:29)
ベストナインに隅田、門脇ら アジアプロ野球(11/20 00:27)
アジアプロ野球・談話(11/20 00:00)
牧、信頼に応えるアーチ 主砲が反撃ののろし―アジアプロ野球(11/19 23:28)
門脇、値千金の一打 指揮官の助言生かす―アジアプロ野球(11/19 23:22)
アジアプロ野球・監督談話(11/19 22:55)
プロ野球速報 （１９日）(11/19 22:52)
侍ジャパンが連覇 韓国にサヨナラ勝ち―アジアプロ野球(11/19 22:42)
苦境破ったサヨナラ劇 若き侍に連覇と収穫―アジアプロ野球(11/19 22:39)
今井、失点も持ち味も アジアプロ野球(11/19 21:01)
慶大の主砲広瀬、逆転３ラン 明治神宮野球(11/19 19:16)
大阪ガス、どん底から復活 逆転された直後に集中打―社会人野球日本選手権(11/19 19:13)
巨人、２位森田と仮契約 プロ野球・入団交渉(11/19 19:09)
青学大、慶大で決勝 高校は星稜と作新学院―明治神宮野球(11/19 18:24)
青学大の常広、完投勝利に納得 明治神宮野球(11/19 18:15)
鍵谷、育成で日本ハム復帰 プロ野球(11/19 18:14)