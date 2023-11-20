近藤孝男氏死去（名古屋大名誉教授・生物学）
2023年11月20日18時48分
近藤 孝男氏（こんどう・たかお＝名古屋大名誉教授・生物学）１６日午前２時４４分、肺炎のため入院先の病院で死去。７５歳。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻尚代（ひさよ）さん。
生物が持つ体内リズムの研究で時間生物学の発展に寄与。１９年文化功労者、２１年瑞宝重光章受章。
近藤孝男氏死去（名古屋大名誉教授・生物学）
2023年11月20日18時48分
近藤 孝男氏（こんどう・たかお＝名古屋大名誉教授・生物学）１６日午前２時４４分、肺炎のため入院先の病院で死去。７５歳。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻尚代（ひさよ）さん。
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