円、１４８円台後半 ロンドン外為
2023年11月20日18時23分
【ロンドン時事】週明け２０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、持ち高調整の円買い・ドル売りが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４８円台後半に上昇した。午前９時現在は１４８円６４～７４銭と、前週末午後４時比８７銭の円高・ドル安。
円、１４８円台後半 ロンドン外為
2023年11月20日18時23分
【ロンドン時事】週明け２０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、持ち高調整の円買い・ドル売りが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４８円台後半に上昇した。午前９時現在は１４８円６４～７４銭と、前週末午後４時比８７銭の円高・ドル安。
こんな記事も
国際用語
国際
池田氏死去で哀悼の意 「信頼、尊敬する古い親友」―中国外務省(11/20 19:10)
独仏伊、ＡＩ規制方針で合意 透明性重視、制裁に慎重―ロイター報道(11/20 18:57)
アルトマン氏、米ＭＳ入り オープンＡＩはＣＥＯ外部起用(11/20 18:53)
「ＵＦＯ」出現で空港業務中断 ３時間超、戦闘機が緊急発進―インド(11/20 18:32)
円、１４８円台後半 ロンドン外為(11/20 18:23)
偵察衛星の打ち上げ中止を 韓国軍、北朝鮮に警告(11/20 16:03)
ハマス、ガザ北部でゲリラ戦 イスラエル軍は空爆継続(11/20 15:19)
米ＧＭ傘下のＣＥＯ辞任 無人タクシー事故相次ぎ引責(11/20 14:52)
富豪１％の炭素排出、５０億人に匹敵 国際ＮＧＯ「負担の適正化必要」(11/20 14:27)
アルゼンチン大統領選、右派ミレイ氏が当選確実 親米に転換へ、経済はドル化(11/20 10:43)
アマゾンの森林消失２割減 ５年ぶり１万平方キロ以下―ブラジル(11/20 08:51)
「ハマスのトンネル」内部公開 ガザ最大病院、疑念払拭図る―「人質連行」写真も・イスラエル(11/20 08:32)
日本郵船の運搬船を紅海で拿捕 イエメン武装組織、邦人乗員なし(11/20 07:52)
カーター元米大統領夫人が死去 ９６歳、人権問題に取り組む(11/20 07:14)
異なる立場も平和願う パレスチナ、イスラエル出身者―ガザの戦闘激化に心痛(11/20 07:01)
ウイスキー「マッカラン」４億円 史上最高額で落札―英(11/20 06:38)
ナポレオンの帽子に３億１５００万円 仏(11/20 05:21)
ガザのシファ病院「絶望的」 新生児３１人退避―ＷＨＯ(11/19 23:58)
パレスチナ外相、北京訪問へ(11/19 23:07)
柯氏「最後まで総統候補」 野党一本化協議の破局示唆か―台湾(11/19 21:27)
親ロ派元司令官が出馬に意欲 拘束中で実現不透明―ロシア大統領選(11/19 20:32)
「中国警察とパトロール」で波紋 観光庁トップ発言、首相火消し―タイ(11/19 20:32)
ガザ南部「どこへ逃げれば」 イスラエル軍、攻撃拡大を示唆(11/19 20:31)
アルトマン氏、ＣＥＯ復帰も オープンＡＩ取締役会協議―米報道(11/19 20:30)
左右対決、親中路線転換も 大統領選の決選投票―アルゼンチン(11/19 20:15)
５日間の戦闘停止で暫定合意か ガザの人質数十人を解放―米紙報道(11/19 20:12)
ウクライナ軍、「３～８キロ前進」 拠点確保のドニエプル川東岸(11/19 20:00)
ガザ南部に地上作戦強化へ ハマスと「全面戦争」―イスラエル(11/19 18:42)
北朝鮮、月内に衛星打ち上げか 「ロシア支援で問題解消」―韓国国防相(11/19 17:38)
米首都に沖縄の舞 参加者に郷土料理も(11/19 16:09)
ウォール・ストリート・ジャーナル