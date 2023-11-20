【ロンドン時事】週明け２０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、持ち高調整の円買い・ドル売りが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４８円台後半に上昇した。午前９時現在は１４８円６４～７４銭と、前週末午後４時比８７銭の円高・ドル安。