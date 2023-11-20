時事ドットコムニュース

>

社会

>

処理水の３回目放出終了　４回目は年明け以降に―東電

  • X
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

処理水の３回目放出終了　４回目は年明け以降に―東電

2023年11月20日18時18分

　東京電力は２０日、福島第１原発にたまる処理水の３回目の海洋放出を終了したと発表した。漏えいなど設備のトラブルはなく、放射性物質トリチウムの濃度に異常は確認されなかった。今年度は、あと１回の放出を予定しており、年明け以降の実施を見込んでいる。
　３回目は２日から開始。１、２回目と同様に約７８００トンの処理水を海水で薄め、海底トンネルを通じて放出した。東電は、今年度中に計約３万１２００トンの処理水を計４回に分けて流す計画を立てている。
　放出開始以降、同社は周辺海域で海水のトリチウム濃度を毎日測定。環境省や水産庁なども海水や水産物を調べているが、国の基準を大幅に下回っている。

関連記事

こんな記事も

社会用語

社会

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
11月号の特集は「米大統領選まであと１年」。 前回と同じ顔合わせで大接戦となりそうだ。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ