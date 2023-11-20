琴勝峰○― 錦富士 湘南海○― 妙義龍 琴ノ若○― 豊昇龍

（７―２） （２―７） （６―３） （３―６） （７―２） （６―３）

北の若 ―○剣 翔 御嶽海○― 翠富士

（４―５） （４―５） （５―４） （６―３）

宝富士○― 東白龍 阿武咲 ―○熱海富

（３―６） （２―７） （２―７） （７―２）

一山本○― 玉 鷲 高 安○― 翔 猿

（８―１） （６―３） （６―３） （３―６）

王 鵬○― 友 風 豪ノ山 ―○明 生

（５―４） （５―４） （４―５） （２―７）

狼 雅 ―○平戸海 正 代○― 北勝富

（２―７） （６―３） （５―４） （２―７）

遠 藤 ―○美ノ海 阿 炎 ―○宇 良

（２―７） （７―２） （３―６） （３―６）

佐田海 ―○金峰山 大栄翔 ―○若元春

（５―４） （５―４） （５―４） （４―５）

北青鵬○― 琴恵光 朝乃山 ―○霧 島

（４―５） （２―７） （１(7)１） （７―２）

竜 電 ―○隆の勝 貴景勝○― 錦 木

（６―３） （４―５） （６―３） （６―３） 休場＝照富士

（注）丸数字は休場数です。