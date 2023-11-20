大相撲九州場所・幕内勝負結果 （９日目）
2023年11月20日18時13分
琴勝峰○― 錦富士 湘南海○― 妙義龍 琴ノ若○― 豊昇龍
（７―２） （２―７） （６―３） （３―６） （７―２） （６―３）
北の若 ―○剣 翔 御嶽海○― 翠富士
（４―５） （４―５） （５―４） （６―３）
宝富士○― 東白龍 阿武咲 ―○熱海富
（３―６） （２―７） （２―７） （７―２）
一山本○― 玉 鷲 高 安○― 翔 猿
（８―１） （６―３） （６―３） （３―６）
王 鵬○― 友 風 豪ノ山 ―○明 生
（５―４） （５―４） （４―５） （２―７）
狼 雅 ―○平戸海 正 代○― 北勝富
（２―７） （６―３） （５―４） （２―７）
遠 藤 ―○美ノ海 阿 炎 ―○宇 良
（２―７） （７―２） （３―６） （３―６）
佐田海 ―○金峰山 大栄翔 ―○若元春
（５―４） （５―４） （５―４） （４―５）
北青鵬○― 琴恵光 朝乃山 ―○霧 島
（４―５） （２―７） （１(7)１） （７―２）
竜 電 ―○隆の勝 貴景勝○― 錦 木
（６―３） （４―５） （６―３） （６―３） 休場＝照富士
（注）丸数字は休場数です。