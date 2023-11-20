ホンダは２０日、電池大手ＧＳユアサが第三者割当を通じて発行する新株２４９万７７００株を引き受けると発表した。両社は、ハイブリッド車（ＨＶ）向けに加え、電気自動車（ＥＶ）向け電池でも協業を進めており、電動化へ関係強化を図る一環。