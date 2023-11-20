【ロッテ】岡は３４００万円増の７０００万円でサイン。新たに３年契約を結んだ。１０年目の今季は１０９試合出場で打率２割８分２厘、７本塁打、３３打点。走攻守で貢献度が高く、「（球団から）感謝の言葉を頂いた。日本一が目標」と話した。

５年目で初めて規定打席に到達した山口は１５００万円増の４３００万円で更改。（金額は推定）