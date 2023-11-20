近畿日本鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道、京阪電気鉄道の４社は２０日、２０２５年大阪・関西万博のラッピング電車を運行すると発表した。運行は３０日から２５年１０月の万博終了までの予定。人気の万博公式キャラクター「ミャクミャク」などをあしらい、万博を盛り上げる。