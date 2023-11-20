八村、１１得点 渡辺は欠場―ＮＢＡ
2023年11月20日15時29分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁は１９日、本拠地でのロケッツ戦に途中出場し、約３２分間の出場で１１得点、４リバウンド、２アシストだった。レーカーズは１０５―１０４で競り勝った。
サンズの渡辺雄太は左脚を痛めたため、敵地でのジャズ戦を欠場した。サンズは再延長の末、１４０―１３７で勝った。
八村、１１得点 渡辺は欠場―ＮＢＡ
2023年11月20日15時29分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁は１９日、本拠地でのロケッツ戦に途中出場し、約３２分間の出場で１１得点、４リバウンド、２アシストだった。レーカーズは１０５―１０４で競り勝った。
サンズの渡辺雄太は左脚を痛めたため、敵地でのジャズ戦を欠場した。サンズは再延長の末、１４０―１３７で勝った。
こんな記事も
スポーツ総合
大相撲九州場所・十両勝負結果 （９日目）(11/20 15:44)
八村、１１得点 渡辺は欠場―ＮＢＡ(11/20 15:29)
守田、シリアを警戒 問われるバランス感覚―サッカーＷ杯予選(11/20 15:11)
ヤクルトの並木は１５００万円 プロ野球・契約更改(11/20 14:43)
畑岡、成果積み上げ前進 米ツアー７年目終える―女子ゴルフ(11/20 14:10)
日比野は９２位 女子テニス世界ランク(11/20 14:04)
「ＮＯ！スポハラ」声上げて 暴力暴言撲滅へ、選手ら啓発(11/20 13:43)
欧州代表と来年３月対戦 侍ジャパン(11/20 12:03)
久常に米ツアー出場権 欧州ランキングで獲得―男子ゴルフ(11/20 10:24)
苦しい終盤、打開できず 畑岡、最終戦は２位―米女子ゴルフ(11/20 09:17)
小平は７５位 米男子ゴルフ(11/20 08:51)
右腕ノラと７年契約 米大リーグ・フィリーズ(11/20 08:29)
セルビアが本戦へ サッカー欧州選手権予選(11/20 08:02)
異例ずくめの試合２日前 サッカー日本代表(11/20 08:01)
米女子ゴルフ・談話(11/20 08:01)
畑岡は２位、年間女王ならず 米女子ゴルフ(11/20 07:57)
久保、アピールより勝利 「強い代表」見せる決意―サッカー日本代表(11/20 07:54)
２１日シリア戦 相手も隣に、異例の調整―サッカー日本代表(11/20 07:37)
ジョコビッチ、最多７度目Ｖ 男子テニス最終戦(11/20 07:11)
ベストナインに隅田、門脇ら アジアプロ野球(11/20 00:27)
アジアプロ野球・談話(11/20 00:00)
牧、信頼に応えるアーチ 主砲が反撃ののろし―アジアプロ野球(11/19 23:28)
門脇、値千金の一打 指揮官の助言生かす―アジアプロ野球(11/19 23:22)
アジアプロ野球・監督談話(11/19 22:55)
プロ野球速報 （１９日）(11/19 22:52)
机が３連覇 全日本スカッシュ(11/19 22:43)
侍ジャパンが連覇 韓国にサヨナラ勝ち―アジアプロ野球(11/19 22:42)
苦境破ったサヨナラ劇 若き侍に連覇と収穫―アジアプロ野球(11/19 22:39)
牝馬ナミュールがＧI初Ｖ 藤岡康騎手は１４年ぶりＧI制覇―競馬マイルＣＳ(11/19 21:43)
新濱４位、野々村は５位 Ｗ杯スケート(11/19 21:36)