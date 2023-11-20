時事ドットコムニュース

>

政治

>

日キルギス、国際秩序維持で連携　岸田首相「地政学的に重要」

  • X
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

日キルギス、国際秩序維持で連携　岸田首相「地政学的に重要」

2023年11月20日22時00分

会談を前に握手する岸田文雄首相（右）とキルギスのジャパロフ大統領＝２０日午後、首相官邸

会談を前に握手する岸田文雄首相（右）とキルギスのジャパロフ大統領＝２０日午後、首相官邸

  • 会談に臨む岸田文雄首相（右端）とキルギスのジャパロフ大統領（左手前から５人目）＝２０日午後、首相官邸

　岸田文雄首相は２０日、キルギスのジャパロフ大統領と首相官邸で会談し、「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化」に向けた協力を確認した。ウクライナや中東の情勢についても意見交換し、「国際法の諸原則に基づく行動が平和と安定に不可欠だ」との認識で一致した。
　キルギスは中国とロシアに経済面で依存しており、首相は会談後の共同記者発表で「キルギスをはじめとする中央アジア諸国は地政学的重要性を増しており、協力のさらなる強化が急務だ」と指摘。中央アジア５カ国と日本の首脳会合を来年開催する予定だとも語った。

関連記事

  • 首相動静(11月20日)
  • 【写真ニュース】握手する日キルギス首脳
  • 【写真ニュース】衆院本会議で答弁する岸田首相

こんな記事も

政治用語

政治

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
11月号の特集は「米大統領選まであと１年」。 前回と同じ顔合わせで大接戦となりそうだ。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ