【ヤクルト】並木が６００万円増の１５００万円で更改した。３年目の今季は自己最多の８２試合に出場し、１５盗塁をマーク。来季の盗塁王をにらみ、「最低３０盗塁を目標に、どんどん上にいけたら」と意気込んだ。（金額は推定）