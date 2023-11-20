【シンガポール時事】世界的人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」など任天堂の人気キャラクターグッズを取り扱う期間限定のポップアップストアが１７日、シンガポールのチャンギ空港併設の商業施設「ジュエル・チャンギ・エアポート」にオープンした。こうした公式ストアの出…
チャンギ空港に任天堂の期間限定ストア 入店規制で長蛇の列…
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