【シンガポール時事】世界的人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」など任天堂の人気キャラクターグッズを取り扱う期間限定のポップアップストアが１７日、シンガポールのチャンギ空港併設の商業施設「ジュエル・チャンギ・エアポート」にオープンした。こうした公式ストアの出…