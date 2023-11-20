中国国家発展改革委員会（発改委）の李超報道官（政策研究室副主任）はこのほど開いた定例会見で、製造業向けの融資について、政府の支援策の強化や金融サービスの改善を通じて、融資が拡大し中長期融資の比率が上昇するなど融資構造が持続的に向上しているとし、今後特に民間製…