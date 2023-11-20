外務省は２０日、辻清人外務副大臣と岩田和親経済産業副大臣がウクライナに現地時間１９日に入ったと発表した。首都キーウで同２０日にシュミハリ首相らと意見交換。同国の復旧・復興に生かす方針だ。政務三役のウクライナ入りは、９月に林芳正外相（当時）が訪問して以来となる。