セルビアが本戦へ サッカー欧州選手権予選
2023年11月20日08時02分
【パリ時事】サッカーの２０２４年欧州選手権予選は１９日、各地で行われ、Ｇ組ではセルビアがブルガリアと２―２で引き分け、４勝２分け２敗の勝ち点１４で本大会に進んだ。
既に本戦出場を決めているＡ組のスペインはジョージアに３―１で勝利。Ｆ組のベルギーはＦＷルカクの４得点などでアゼルバイジャンに５―０で圧勝した。
セルビアが本戦へ サッカー欧州選手権予選
2023年11月20日08時02分
【パリ時事】サッカーの２０２４年欧州選手権予選は１９日、各地で行われ、Ｇ組ではセルビアがブルガリアと２―２で引き分け、４勝２分け２敗の勝ち点１４で本大会に進んだ。
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