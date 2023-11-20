青森で震度４
2023年11月20日06時49分
２０日午前６時１分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があり、同県八戸市などで震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．８と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝青森県八戸市、七戸町
震度３＝北海道函館市、青森市、盛岡市
震度２＝札幌市、青森県弘前市、岩手県宮古市、宮城県石巻市、秋田県鹿角市。
青森で震度４
2023年11月20日06時49分
２０日午前６時１分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があり、同県八戸市などで震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．８と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝青森県八戸市、七戸町
震度３＝北海道函館市、青森市、盛岡市
震度２＝札幌市、青森県弘前市、岩手県宮古市、宮城県石巻市、秋田県鹿角市。
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