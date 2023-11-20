アジアプロ野球チャンピオンシップの大会本部は１９日、今大会のベストナインを発表し、連覇した日本から投手の隅田（西武）、二塁手の門脇（巨人）、三塁手の佐藤輝（阪神）、外野手の森下（阪神）、万波（日本ハム）の５人が選ばれた。