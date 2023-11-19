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今井、失点も持ち味も　アジアプロ野球

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今井、失点も持ち味も　アジアプロ野球

2023年11月19日21時01分

日本先発の今井＝１９日、東京ドーム

日本先発の今井＝１９日、東京ドーム

  • ３回、韓国に先制点を奪われた日本先発の今井＝１９日、東京ドーム

　決勝の先発を託された今井は４回２失点（自責点１）。三回に四球と一塁手の牧の失策で走者を２人出すと踏ん張り切れず、相手４番への初球が甘くなって左中間へ２点二塁打を運ばれた。
　西武で７年目の今季は自身初の２桁勝利となる１０勝を挙げた２５歳。オーバーエージ枠で選出した井端監督は、当初から最終日の先発を想定していたというほど厚い信頼を寄せた。
　「一球一球、一生懸命投げるだけ」との思いでマウンドに上がり、時に帽子を飛ばしながら腕を振った。一回に１５６キロを計測。悔しさの残る内容となったが、持ち味の球威もしっかり示した。

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