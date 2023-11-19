優勝争い上位力士 大相撲九州場所
2023年11月19日18時54分
▽幕内１敗 一山本
▽同２敗 霧島、豊昇龍、琴ノ若、錦木、翠富士、熱海富士、竜電、玉鷲、美ノ海
▽十両２敗 琴勝峰、大の里、紫雷
優勝争い上位力士 大相撲九州場所
2023年11月19日18時54分
▽幕内１敗 一山本
▽同２敗 霧島、豊昇龍、琴ノ若、錦木、翠富士、熱海富士、竜電、玉鷲、美ノ海
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