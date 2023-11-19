【上海時事】中国ニュースサイト、全景網が１７日伝えたところによると、パソコン最大手の聯想集団（レノボ、北京市）が１６日に発表した２０２３年７～９月期決算は、売上高が前年同期比１５．６８％減の１４４億１０００万ドル（約２兆１５００億円）、純利益が５３．９５％減…
レノボの７～９月期決算、利益半減 コロナ特需の反動続く―…
【上海時事】中国ニュースサイト、全景網が１７日伝えたところによると、パソコン最大手の聯想集団（レノボ、北京市）が１６日に発表した２０２３年７～９月期決算は、売上高が前年同期比１５．６８％減の１４４億１０００万ドル（約２兆１５００億円）、純利益が５３．９５％減…
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