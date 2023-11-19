鍵谷、育成で日本ハム復帰 プロ野球
2023年11月19日18時14分
日本ハムは１９日、巨人を戦力外となった鍵谷陽平投手（３３）と育成選手契約を結んだと発表した。北海道出身で、２０１３年にドラフト３位で日本ハム入団。１９年途中にトレードで巨人に移籍した。通算成績は４１９試合の登板で２５勝１５敗７セーブ、８４ホールド、防御率３．４６。
鍵谷、育成で日本ハム復帰 プロ野球
2023年11月19日18時14分
日本ハムは１９日、巨人を戦力外となった鍵谷陽平投手（３３）と育成選手契約を結んだと発表した。北海道出身で、２０１３年にドラフト３位で日本ハム入団。１９年途中にトレードで巨人に移籍した。通算成績は４１９試合の登板で２５勝１５敗７セーブ、８４ホールド、防御率３．４６。
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