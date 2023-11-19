関東大学ラグビーは１９日、東京・秩父宮ラグビー場などで対抗戦３試合が行われ、帝京大が明大との５戦全勝同士の対決を４３―１１で制し、勝ち点２９として首位に浮上した。１２月２日の最終戦で慶大と対戦する。明大は勝ち点２５で２位。

筑波大は青学大に６８―０で大勝し、３勝３敗とした。立大は成蹊大に２８―２１で勝ち、２勝４敗。