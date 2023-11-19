【ジャカルタ＝時事】インドネシアのエネルギー・鉱物資源省と国営電力ＰＬＮは、温室効果ガス排出削減の一環として計画していた石炭火力発電所の早期閉鎖を中止することで合意した。資金調達策の決定が難航したため。ＰＬＮは早期閉鎖に代わり、石炭火発の温室効果ガス排出量を…
石炭火発の早期閉鎖中止 政府とＰＬＮ、資金調達問題で―イ…
【ジャカルタ＝時事】インドネシアのエネルギー・鉱物資源省と国営電力ＰＬＮは、温室効果ガス排出削減の一環として計画していた石炭火力発電所の早期閉鎖を中止することで合意した。資金調達策の決定が難航したため。ＰＬＮは早期閉鎖に代わり、石炭火発の温室効果ガス排出量を…
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