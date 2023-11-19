任期満了に伴う高知市長選が１９日に告示され、６選を目指す現職の岡崎誠也氏（７０）＝立民、国民、社民推薦＝と、新人で元県議の桑名龍吾氏（６１）＝自民、公明推薦＝の無所属２氏が立候補を届け出た。高知県知事選と同じ２６日に投開票が行われる。

岡崎氏は５期２０年にわたる市政運営の総仕上げとして、中小企業の支援と南海トラフ地震対策に取り組むと訴える。桑名氏は市政の刷新と、国・県・市の連携強化を掲げる。