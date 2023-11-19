中央競馬の第４０回マイルチャンピオンシップ（ＧI、１着賞金１億８０００万円）は１９日、京都競馬場の芝１６００メートルコースに１６頭が出走して行われ、藤岡康太が騎乗した単勝５番人気のナミュールが１分３２秒５で優勝した。

２着に３番人気のソウルラッシュ、３着には７番人気のジャスティンカフェが入った。