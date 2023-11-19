新潟が初白星 ＷＥリーグ
2023年11月19日15時32分
サッカー女子のＷＥリーグは１９日、新潟市陸上競技場で第２節の残り１試合が行われ、新潟がノジマ神奈川相模原を２―０で下し、今季初白星を挙げた。ノジマ神奈川相模原は２連敗。
新潟が初白星 ＷＥリーグ
2023年11月19日15時32分
サッカー女子のＷＥリーグは１９日、新潟市陸上競技場で第２節の残り１試合が行われ、新潟がノジマ神奈川相模原を２―０で下し、今季初白星を挙げた。ノジマ神奈川相模原は２連敗。
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