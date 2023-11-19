日本相撲協会は１９日、大相撲九州場所の新序出世力士４人を発表した。来年１月の初場所から番付に加わり、序ノ口で相撲を取る。（かっこ内は出身、部屋）

シャグダルスレン・ダライバートル改め旭海雄（モンゴル、大島）長谷川（青森、安治川）前田（沖縄、安治川）大山改め大志山（東京、立浪）