プロ野球速報 （１９日）
2023年11月19日15時05分
＜アジアチャンピオンシップ＞
豪 州 ３－４ 台 湾（終了、東京ドーム）
韓 国 － 日 本（１８時、東京ドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１９日）
2023年11月19日15時05分
＜アジアチャンピオンシップ＞
豪 州 ３－４ 台 湾（終了、東京ドーム）
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データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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