フィンランドＧＰフィギュア・談話
2023年11月19日07時38分
◇ミスなくさないと
河辺愛菜 あまり練習ができていない中、転倒せず滑り切れたので安心したが、点数はすごく低かった。細かいミスをなくさないと厳しい。（時事）
フィンランドＧＰフィギュア・談話
2023年11月19日07時38分
◇ミスなくさないと
河辺愛菜 あまり練習ができていない中、転倒せず滑り切れたので安心したが、点数はすごく低かった。細かいミスをなくさないと厳しい。（時事）
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