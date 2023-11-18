難民キャンプ攻撃で８０人超死亡 ガザ
2023年11月18日22時52分
【ガザＡＦＰ時事】パレスチナ自治区ガザの保健省当局者は、ガザ北部ジャバリヤ難民キャンプに対する１８日の攻撃で、少なくとも８０人が死亡したと明らかにした。
難民キャンプ攻撃で８０人超死亡 ガザ
2023年11月18日22時52分
【ガザＡＦＰ時事】パレスチナ自治区ガザの保健省当局者は、ガザ北部ジャバリヤ難民キャンプに対する１８日の攻撃で、少なくとも８０人が死亡したと明らかにした。
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ウォール・ストリート・ジャーナル