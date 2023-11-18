中村、櫛田がＳＰ首位 フィギュア全日本ジュニア
2023年11月18日22時27分
フィギュアスケートの全日本ジュニア選手権は１８日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナで男女のショートプログラム（ＳＰ）が行われ、男子は中村俊介が７６．８１点で首位に立った。女子は櫛田育良が６５．３０点でトップ。３連覇が懸かる島田麻央（いずれも木下アカデミー）は４位だった。
中村、櫛田がＳＰ首位 フィギュア全日本ジュニア
2023年11月18日22時27分
フィギュアスケートの全日本ジュニア選手権は１８日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナで男女のショートプログラム（ＳＰ）が行われ、男子は中村俊介が７６．８１点で首位に立った。女子は櫛田育良が６５．３０点でトップ。３連覇が懸かる島田麻央（いずれも木下アカデミー）は４位だった。
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