５位石黒と仮契約 プロ野球・阪神
2023年11月18日22時27分
【阪神】５位指名の石黒佑弥投手（ＪＲ西日本）と契約金４０００万円、年俸７５０万円で仮契約した。（金額は推定）
５位石黒と仮契約 プロ野球・阪神
2023年11月18日22時27分
【阪神】５位指名の石黒佑弥投手（ＪＲ西日本）と契約金４０００万円、年俸７５０万円で仮契約した。（金額は推定）
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