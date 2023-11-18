ＤｅＮＡ、２位松本と仮契約 プロ野球・入団交渉
2023年11月18日18時41分
【ＤｅＮＡ】２位指名の松本凌人投手（名城大）と契約金７０００万円、年俸１２００万円で仮契約した。（金額は推定）
ＤｅＮＡ、２位松本と仮契約 プロ野球・入団交渉
2023年11月18日18時41分
【ＤｅＮＡ】２位指名の松本凌人投手（名城大）と契約金７０００万円、年俸１２００万円で仮契約した。（金額は推定）
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